AYT sınavında son dakika koşusu Sivas’ta öğrenciler YKS'nin ikinci oturumuna yetişmeye çalışırken maraton koşucularını aratmadı

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Sivas’ta öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) yetişmeye çalışırken maraton koşucularını aratmadı.

Adaylar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salonlara alındı. Sınava girecek öğrencilerin aileleri ise okul önlerinde büyük heyecan yaşadılar. Sivas’ta korona virüs tedbirleri altında düzenlenen sınavda adaylara okul girişlerinde sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Okul girişinde dezenfekte istasyonları kurularak, adaylara maske ve su dağıtımı yapılırken, ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Sınav girişinde yoğunluğun yaşandığı okullarda zaman zaman sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. AYT sınavına yetişmeye çalışan bazı öğrenciler ise maraton koşucularını aratmadı. Bir aday kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak içeriye girmeyi başardı.

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