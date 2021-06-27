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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış Sağır, Sivas Belediyespor’a transfer oldu

İHA

Barış Sağır, Sivas Belediyespor’a transfer oldu

Diyarbekirspor’un tecrübeli ön liberosu Barış Sağır TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor’a transfer oldu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor’da forma giyen Barış Sağır ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, Asbaşkan Fatih Arkan ve futbolcu Barış Sağır katıldı. Törende 20212022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere genç futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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