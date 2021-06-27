Sivas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a ilk kez gelişinin102’inci yılı sebebi ile tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Haziran 1919’da Sivas’a ilk kez gelişi nedeniyle tören düzenlendi. SivasAnkara karayolu üzenindeki ‘İlk Adım Anıtında’ düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı. Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Sivas Valisi Salih Ayhan, 27 Haziran Şeref Defterine yazdıklarına dikkat çekerek, “Yüce Milletimizin geleceğinin belirlendiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas’ımıza teşrifinizin 102. yılında, sizin ve dava arkadaşlarınızın manevi huzurunda bulunmaktan kıvanç duymaktayım" dedi.



“Sivaslılar, aradan geçen 102 yıl boyunca güveninize layık olma çabası içerisinde”



Vali Ayhan, Samsun’da yakılan meşalenin Sivas’tan tüm yurda yayıldığını belirterek,“19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da yaktığınız bağımsızlık meşalesi Sivas’ımızda, sizin önderliğinizde, Milletimizin azim ve kararlılığıyla büyük bir ateşe dönüşmüş ve buradan da dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. 2 Eylül 1919’da Sivas halkı tarafından büyük bir coşku ile karşılanıp 108 gün Sivas’ta, Millî Mücadele’yi huzur ve güven ortamında yönettiğiniz şehirde yine aynı duygu ve heyecan içerisinde bulunmaktayız. Yurdun dört bir yanının işgal altında olduğu bir dönemde inandığınız Sivaslılar, aradan geçen 102 yıl boyunca güveninize layık olma çabası içerisinde, gösterdiğiniz hedeflere doğru, birlik ve beraberlik içerisinde hiç durmadan yol almaktadır. 27 Haziran 1919 günü Sivas’ı şereflendiren Atamız, sizi ve beraberinizdeki Millî Mücadele’nin öncü kadrosunu saygı ve minnet duygularımızla selamlıyorum. Türk milleti sizlere vatan, devlet ve bağımsızlık borçludur. Ruhunuz şad olsun, emanetiniz emin ellerde” dedi.

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