35 Köyde arazi yolu açma çalışmaları başlatıldı Sivas Şarkışla Ziraat Ziraat Odası çiftçilerden gelen talep doğrultusunda 35 köyde arazi yolu açma çalışması başlattı

Sivas Şarkışla Ziraat Ziraat Odası çiftçilerden gelen talep doğrultusunda 35 köyde arazi yolu açma çalışması başlattı.

Arazi yollarının açılması için greyder kiralayarak çalışmaları başlatan Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, 35 köyde arazi yolu açma çalışmalarını da bizzat takip etti.

Hocabey, Sarıtekke, Faraşderesi, Akkaya, Yahyalı, Emlek mezra, Alaman, Çamlıca, E.Kale, Kavak, Akçakışla, Örtülü, Beyyurdu, Akçasu, Karacaören, Hardal, İlyashacı, Alaçayır, Çiçekliyurt, Mescitli, Emlek Hüyük, Ortaköy ve Saraç Köyleri başta olmak üzere 35 köyde arazi yolu açma çalışmalarını tamamlayan Şarkışla Ziraat Odası, diğer yerlerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle don ve kuraklık olayları yaşandığı dönemde üyelerini ziyaret ederek yerinde tespit çalışmaları yapan Başkan Azimet Topçu, çiftçilerin ülkenin yapı taşı olduğunu ve üyelerden gelen talepleri dinleyip onların sorunlarını çözmeyi kendilerine borç bildiklerini belirterek, “Kurumlarımızdan gerekli desteği göremeyince Şarkışla Ziraat Odası olarak taşın altına elimizi koyduk ve iş makineleri kiraladık. Kiraladığımız araçlarla yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreci yakinen takip ediyoruz. Odamız Meclisi tarafından görevlendirilen Meclis üyemiz Mehmet Özkan bizzat çalışmaların başında yer almaktadır. Köylerimizde çiftçilerimiz ile bir araya geliyor, her türlü taleplerini not alıyor ve ilgili mercilere aktarıyoruz” dedi.

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