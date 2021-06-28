Güçlü beslenmeyle güçlü nesiller büyüyecek

Sivas’ta Amerikan Kültür Okul Öncesi Eğitim Kurumları (AKD KİDS) öğrencilerine doğal besinler sunarak üç öğün yemek hizmeti sağlıyor.

Sivas’ta okul öncesi eğitimde öncü kuruluş olan Sivas AKD KİDS çocukların bu dönemde beslenmenin önemini bilerek öğün ve doğallık kavramlarını benimsiyor.

Okul öncesi dönem, kişilik döneminin ilk basamağı olarak alışkanlıkların gelişim gösterdiği bir süreçtir. Diğer alışkanlıklarda olduğu gibi beslenmede de geleceğe dönük alışkanlıkların oluşumu göze alındığında çok dikkat edilmesi gereken bir süreçtir.

Okul Müdürü Ecem Burçak Yazgan, yetersiz beslenen çocukların hem fiziki hem de zihinsel gelişiminin olumsuz etkilenebileceğini belirterek, “Sadece yeterli beslenme değil bunu alışkanlıklara çevirmede en önemli basamaktır. Bu süreci ailenin çok iyi yönetmesi gerekir. Çocuklar alışkanlık kazanma konusunda taklitçidirler. İlk basamak olan aile de çocuklar yemek alışkanlığı konusunda anne babalarını ve ailedeki diğer fertleri taklit ederler. Aile bunun bilincinde olmalı ve çocukların bu alışkanlığı kazanacağı dönemde olumlu bir yaklaşım sergilemeli ve yemek seçiciliğini çocukların yanında yapmamalı. Aile masa etrafında yemek saati belli olacak şekilde planlama yapmalı. Çocuklar alışkanlıkları ailede kazanır okulda pekiştirir” dedi.

“Katkı maddelerinden uzak duruyoruz”

Müdür Yazgan, Okul öncesi kurumlarda çocukların grup olarak hareket ettiğini belirterek, “Okul öncesi kurumlar çocukların grup içerisinde hareket ettikleri alanlardır. Bu eğitim anlamında da beslenme anlamında da grup içerisinde taklit yetenekleriyle kolay gelişen bir süreçtir. Bu süreci en verimli şekilde ilerletebilmek için beslenme konusunda seçkin bir liste içeriğiyle çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı planlıyoruz. Çocuklarımıza çatal kaşık kullanma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor gerektiğinde desteklerimizle besinlerini tüketmelerini sağlıyoruz. Katkı maddesinden uzak okulumuzda kaynatılan meyve sularıyla çocuklarımıza doğal besinler sunuyoruz. Üç öğün yemekleriyle çocuklarımıza düzenli bir beslenme süreci oluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü beslenmeyle güçlü nesiller büyüyecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.