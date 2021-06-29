Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılıyor Protokol ile öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve el becerilerinin arttırılması hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılıyor Protokol ile öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve el becerilerinin arttırılması hedefleniyor

İHA

Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılıyor Protokol ile öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve el becerilerinin arttırılması hedefleniyor

Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılıyor.
Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol kapsamında Özel İdareye ait otomobil ve hafif ticari araçların periyodik bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılıyor. Geliştirilen proje kapsamında öğrencilerin iş hayatına hazırlanması, bilgi ve beceresinin geliştirilmesi hedefleniyor.

“Örnek bir eğitim modeli oluşturmak’’
Proje ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Recep Basmacı, “Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülecek olan bu çalışmalarla; okulumuzun uygulama alanlarını, gerçek iş ortamına dönüşümünü sağlamak, öğrencilerimizin eğitim sürecinde alanları ile ilgi edindikleri bilgi ve becerilerine gerçek uygulama fırsatları sunarak eğitimistihdamüretim bağlamında örnek bir eğitim modeli oluşturmaktır. Bu protokol ile öğrenciler gerçek iş ortamında eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştirirken, iş tecrübesi kazanmış olmaları, kendi iş yerlerini kurabilme öz güvenine sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu yeterlilikte, nitelikte, aranan ve tercih edilen elaman olmaları amaçlanmaktadır. Yükseköğretime devam etmeleri halinde de almış oldukları bu eğitimlerle donanımlı, araştıran ve geliştiren yaklaşımlarıyla farklarını da ortaya koyacaklardır. Yapılan protokolü çok önemsiyoruz ve öğrencilerimizin eğitimlerine çok büyük katkı sağlayacağına da inanıyoruz" dedi.

“Aranan elamanı piyasaya sunacağız’’
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi ve Öğretmeni Cevdet Çiftçi, ara eleman değil aranan elamanı yetiştirdiklerini söyleyerek, “Dal olarak otomotiv elektromekanik dalında eğitim yapmaktayız. Bu dalda yetişen öğrencilerimiz motorlu kara taşıtlarının ve otomotiv satış sonrası hizmetlerinde çalışacak nitelikli kalifiye elemanların yetiştirtilmesi için eğitim ve öğretimini yapıyoruz. Alanımızda birçok Avrupa Birliği projesi Kalkınma Ajanslarından destek alarak projeler yürütmekteyiz. En sonunda İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürümüz arasında imzalanan protokol ile burada İl Özel İdaresine ait hafif ticari araçların ve otomotivlerin periyodik bakımlarının yapılması kararlaştırıldı. Bu protokol ile öğrencilerimiz aldıkları teorik eğitimleri uygulama fırsatı bulacaktır. Böylelikle piyasanın ihtiyacı olan kalifiye, nitelikli ve son günlerin moda tabiri ile ara elaman değil aranan elemanı biz piyasanın hizmetine sunmuş olacağız’’ dedi.
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencisi İhsan Bakırel ise “ Bu projenin bize yönelik olması çok güzel bir şey. Biz burada teorik olarak öğreniyoruz ama bizim pratikte eksiklerimiz oluyordu. Ama bu proje ile hem teorik olarak hem de pratik olarak araçlar üzerinde eğitimlerimizi tamamlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güçlü beslenmeyle güçlü nesiller büyüyecek
YEREL HABERLER Güçlü beslenmeyle güçlü nesiller büyüyecek
Usulsüz avlanmaları pahalıya patladı Sivas’ta kurak avı ile usulsüz bir şekilde keklik avlayan şahıslara toplamda 7 bin 372 lira idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Usulsüz avlanmaları pahalıya patladı Sivas’ta kurak ...
Gök Medrese uluslararası fuarda yerini aldı
YEREL HABERLER Gök Medrese uluslararası fuarda yerini aldı
Sivas’ta zincirleme kaza bu kez 8 araç birbirine girdi Sivas’ta Numune kavşağında 8 aracın karıştığı zincirleme hasarlı kaza meydana geldi. İki gün önce aynı güzergahta 5 aracın karıştığı farklı bir zincirleme kaza yaşanmıştı.
YEREL HABERLER Sivas’ta zincirleme kaza bu kez 8 araç birbirine ...
35 Köyde arazi yolu açma çalışmaları başlatıldı Sivas Şarkışla Ziraat Ziraat Odası çiftçilerden gelen talep doğrultusunda 35 köyde arazi yolu açma çalışması başlattı
YEREL HABERLER 35 Köyde arazi yolu açma çalışmaları başlatıldı Sivas ...
Sivas Belediyespor, Çağrı Tekin’i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Çağrı Tekin’i kadrosuna kattı
Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan fazla Sivas’ta kurt figürlü masa görenlerin dikkatini çekerken, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor
YEREL HABERLER Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan ...
Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kesen gençleri dövdüler
YEREL HABERLER Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kesen gençleri ...
Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular Sivas’ta harçlık almak için düğün konvoyunun önünü kesen gençler dövülerek hastanelik edildi
YEREL HABERLER Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik ...
Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi Sivas’ta bir internet kafede çıkan yangın devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi Sivas’ta ...
Sivas'ta baraka yangını
YEREL HABERLER Sivas'ta baraka yangını
Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için havalandı Sivas’ta pnömoni hastalığı teşhisi konulan 1 buçuk aylık bebek için ambulans helikopter havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için ...
Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 102. Yıl Dönümü İlk Adım Anıtında kutlandı Sivas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a ilk kez gelişinin102’inci yılı sebebi ile tören düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 102. Yıl Dönümü İlk Adım ...
Cami bahçesinde köstebek tabancası kurarken yaralandı
YEREL HABERLER Cami bahçesinde köstebek tabancası kurarken yaralandı
Köstebek tuzağı din görevlisini yaraladı
YEREL HABERLER Köstebek tuzağı din görevlisini yaraladı
Barış Sağır, Sivas Belediyespor’a transfer oldu
YEREL HABERLER Barış Sağır, Sivas Belediyespor’a transfer oldu
AYT sınavında son dakika koşusu Sivas’ta öğrenciler YKS'nin ikinci oturumuna yetişmeye çalışırken maraton koşucularını aratmadı
YEREL HABERLER AYT sınavında son dakika koşusu Sivas’ta öğrenciler ...
Sivas'ta AYT heyecanı
YEREL HABERLER Sivas'ta AYT heyecanı