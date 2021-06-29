Sivas’ta Arap tavşanı görüntülendi Sivas'ta Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ta Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

Sivas’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde biyoçeşitlilik izleme çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışmaları sırasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı (Allactaga williamsi) türü fotoğraflandı. Türünün tehlike altında olduğu düşünülen Arap tavşanı; kanguru gibi ayakları, tavşan gibi kulakları, fare gibi gövdesiyle dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.