Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev restore edildi Sivas’ta merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev restore edilip anı evine dönüştürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev restore edildi Sivas’ta merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev restore edilip anı evine dönüştürüldü

İHA

Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev restore edildi Sivas’ta merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev restore edilip anı evine dönüştürüldü

Sivas’ta merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev restore edilip anı evine dönüştürüldü.
25 Mart 2009'ta Kahramanmaraş yakınlarında helikopterinin düşmesi sonunu vefat eden Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evdeki restorasyon çalışmaları sona erdi. Yazıcıoğlu’nun Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki evi yenilenerek ‘Anı evi’ olarak ziyarete açıldı. Bugün gerçekleştirilen açılış törenine Yazıcıoğlu’nun ailesi başta olmak üzere Sivas Valisi Salih Ayhan, siyasiler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sevenleri katıldı.
Burada bir konuşma yapan Vali Ayhan, “Bu toprakların tüm değerleri ile bezenmiş, yüreğimizden kopmuş bir yiğit olan Muhsin Yazıcıoğlu da gelecek nesillere rehber olacak, gençlerimizin feyz alacağı çok önemli bir şahsiyettir. Hemşehrimiz Muhsin Yazıcıoğlu Sultan Şehrin yiğit evladı olarak kalplerdeki müstesna yerini muhafaza etmektedir. Muhsin Yazıcıoğlu, ömrünü Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne adamış, Türkİslam birliğini rehber edinmiş, doğudan batıya, kuzeyden güneye herkesi ve her kesimi bir kilimin desenleri gibi bir bütün bilmiş, ülkesi milleti için nice hayaller kurmuş ve bu uğurda çok bedeller ödemiştir. Merhum Yazıcıoğlu, küçük yaşlardan itibaren sahip olduğu millî bir inanç, örnek bir ahlâk ve derin bir bilgi birikimi ile kendini yetiştirmiştir. Ömrü inandığı değerler uğruna eğilmeden, bükülmeden savaşarak geçen, bu yolda çileli bir hayat süren, derdi yüreğinde gizli bir dava adamıdır Muhsin Yazıcıoğlu. ‘Sadece Firavuna karşı olmak yetmez, Musa’nın da yanında olmak gerekir.’ diyerek hak bildiği yolda taraf olmaktan kaçınmayan bir cesaret örneğidir Muhsin Yazıcıoğlu. 2 4 Şubat 1997’de Sincan da tank yürüten iradeye karşı, ‘Milletine namlusunu çevirmiş tanka selam durmam’ diyerek millet iradesinin karşısındaki tüm vesayetlere bir dik duruştur Muhsin Yazıcıoğlu. Çileli yaşamı kadar ebediyete irtihalinin de içimizi henüz dün gibi yaktığı, ‘Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.’ diyerek bize tesellisini de veren bir gönül adamıdır Muhsin Yazıcıoğlu” dedi.
Açılış töreninde konuşan merhum Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, “Muhsin başkan vatan sevdalısı ve ömrünü vatanı ve milleti için yaşamış bir insandır. Sivas, Muhsin başkanın platonik aşkıydı. Hep öyle derdi. Bugün bu evin açılışına vesile olan başka sayın valimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve devletimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek anı evinin açılışı yapıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, anı evinin sembolik anahtarını Gülefer Yazıcıoğlu’na teslim etti. Açılışın ardından katılımcılar anı evini gezdi. Anı evinde ziyaretçilere Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını anlatan bir video klip izletildi. Evde; Yazıcıoğlu’nun bazı kişisel eşyaları ve fotoğrafları sergileniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta yaz spor okulları kapılarını açtı
YEREL HABERLER Sivas’ta yaz spor okulları kapılarını açtı
Sivasspor’da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Hakan Can Çimen, Sivas Belediyespor’da
YEREL HABERLER Hakan Can Çimen, Sivas Belediyespor’da
Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı görevine başladı
YEREL HABERLER Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı görevine başladı
Selpindi barajı 2022 yatırım programına alınmak isteniyor AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Selpinti barajının Suşehri ilçesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtip 2022 yatırım programına alınması için çalışma başlattıklarını söyledi
YEREL HABERLER Selpindi barajı 2022 yatırım programına alınmak ...
Sivas’ta Arap tavşanı görüntülendi Sivas'ta Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi
YEREL HABERLER Sivas’ta Arap tavşanı görüntülendi Sivas'ta Dünya ...
Jandarma, şehitler için 138 ton taşla Türk bayrağı yaptı
YEREL HABERLER Jandarma, şehitler için 138 ton taşla Türk bayrağı ...
Saklı Cennet “Kesin Korunacak Hassas Alan’’ olarak tescillendi Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar ile “Kesin Korunacak Hassas Alan’’ olarak tescil ve ilan edildi
YEREL HABERLER Saklı Cennet “Kesin Korunacak Hassas Alan’’ olarak ...
Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılıyor Protokol ile öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve el becerilerinin arttırılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde ...
Güçlü beslenmeyle güçlü nesiller büyüyecek
YEREL HABERLER Güçlü beslenmeyle güçlü nesiller büyüyecek
Usulsüz avlanmaları pahalıya patladı Sivas’ta kurak avı ile usulsüz bir şekilde keklik avlayan şahıslara toplamda 7 bin 372 lira idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Usulsüz avlanmaları pahalıya patladı Sivas’ta kurak ...
Gök Medrese uluslararası fuarda yerini aldı
YEREL HABERLER Gök Medrese uluslararası fuarda yerini aldı
Sivas’ta zincirleme kaza bu kez 8 araç birbirine girdi Sivas’ta Numune kavşağında 8 aracın karıştığı zincirleme hasarlı kaza meydana geldi. İki gün önce aynı güzergahta 5 aracın karıştığı farklı bir zincirleme kaza yaşanmıştı.
YEREL HABERLER Sivas’ta zincirleme kaza bu kez 8 araç birbirine ...
35 Köyde arazi yolu açma çalışmaları başlatıldı Sivas Şarkışla Ziraat Ziraat Odası çiftçilerden gelen talep doğrultusunda 35 köyde arazi yolu açma çalışması başlattı
YEREL HABERLER 35 Köyde arazi yolu açma çalışmaları başlatıldı Sivas ...
Sivas Belediyespor, Çağrı Tekin’i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Çağrı Tekin’i kadrosuna kattı
Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan fazla Sivas’ta kurt figürlü masa görenlerin dikkatini çekerken, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor
YEREL HABERLER Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan ...
Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kesen gençleri dövdüler
YEREL HABERLER Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kesen gençleri ...
Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular Sivas’ta harçlık almak için düğün konvoyunun önünü kesen gençler dövülerek hastanelik edildi
YEREL HABERLER Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik ...
Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi Sivas’ta bir internet kafede çıkan yangın devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi Sivas’ta ...
Sivas'ta baraka yangını
YEREL HABERLER Sivas'ta baraka yangını
Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için havalandı Sivas’ta pnömoni hastalığı teşhisi konulan 1 buçuk aylık bebek için ambulans helikopter havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için ...
Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 102. Yıl Dönümü İlk Adım Anıtında kutlandı Sivas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a ilk kez gelişinin102’inci yılı sebebi ile tören düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 102. Yıl Dönümü İlk Adım ...
Cami bahçesinde köstebek tabancası kurarken yaralandı
YEREL HABERLER Cami bahçesinde köstebek tabancası kurarken yaralandı
Köstebek tuzağı din görevlisini yaraladı
YEREL HABERLER Köstebek tuzağı din görevlisini yaraladı