Başkan Bilgin vatandaşlarla bir araya geldi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin “Bizim Makamımız Mahallelerimiz” sloganıyla esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Bilgin bu kapsamda Mahalle Meclisi Toplantıları’nın 3'üncüsünü Yenişehir, Kızılırmak, Üçlerbey ve Yahyabey Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Başkan Hilmi Bilgin, terminal çevre düzenlemesi, Aksunun ilave etapları ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı projesinde gelinen son aşamayı anlatarak mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

“58 milyon liralık sosyal desteklerde bulunduk’’

Başkan Hilmi Bilgin, sosyal belediyeciliğin öneminin daha iyi anlaşıldığı Pandemi süresi boyunca 58 milyon TL değerinde destek paketi ortaya konulduğunu belirterek, “26 ayın 14 ayını Pandemi şartlarında geçirdik. Bu kapsamda sosyal belediyeciliğe ağırlık verdik. Sosyal belediyecilikte neyi kast ediyoruz; zor bir süreçten geçiyoruz, devletimiz karar aldı, genelge yayınladı ‘toplum sağlığımız önceliğimiz’ dedi. Bu kapsamda esnafımız iş yerini kapattı, yanında çalışanlar işine gidemez oldu. Eğitimi uzaktan yapmak zorunda kaldık. Eğitimde farklı ihtiyaçlar doğdu. Biz de bu dönemde sosyal belediyeciliğe öncelik verdik ve yapmış olduğumuz bütçe çalışmalarında önceliğimizi sosyal belediyeciliğe verdik. 2020 yılı içerisinde çeşitli kalemlerden 58 milyon liralık sosyal desteklerde bulunduk. Esnafımıza üç seferde 2020 yılı Nisan ayında, 2021 yılı Ocak ayında ve 2021 yılı Mayıs ayında üç kapatmada da toplamda 1000 TL, 1500 TL ve 1000 TL olmak üzere esnafımıza 3500 TL nakdi destekte bulunduk. Bunu da Türkiye’de ilk yapan belediyelerden biriyiz’’ dedi.

“Projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz’’

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Kızılırmak projemizin en önemli ayağı olan Kızılırmak atık su kolektör hattı ihalesini yaptık. Yaklaşık 10 milyon Euro değerinde. İnşallah seneye Kasım ayında alt yapı işi tamamlanmış olur. Bu bizim için çok çok önemliydi. Avrupa Birliği’nin desteğiyle yapıyoruz, bu proje tamamlandığı zaman Kızılırmak’ın kirlenmesinin önüne geçmiş olacağız. Kızılırmak Projesi sadece bu şehrin değil, Yenişehir’in, Yahyabey’in, Kızılırmak’ın veya Üçlerbey Mahallelerinin değil, Sivas’ın vizyon projesi. Bu projeyi o yüzden çok çok önemsiyoruz. Bu projeyi bir devlet projesi olarak görüyoruz. Şehrin geleceğine tesir edecek bir proje olarak görüyoruz. Kızılırmak’ın iki tarafında da proje uygulayacağımız bir alan var ancak o alanın mülkiyet sahibi Sivas Belediyesi olarak biz değil hemşerilerimizdir. Biz burada da 18 uygulayarak o bölgeyi kamulaştırma yüküne girmeden mülkiyet sorunu çözülmüş bir projeyi hayata geçirmiş olacağız’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mahalle Meclisi Toplantısı soru cevap bölümüyle son buldu.

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