Meliha bebeğin kahramanı konuştu: Anne sıcaklığı ile kucakta tuttum



Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, aspirasyon pnömonisi (zatürre) ön tanısı ile Koyulhisar ilçesinden hava ambulansı ile sevk edilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı Meliha bebeği helikopterde kucağında taşıyan İl Hava Ambulansı Merkezi görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Öznur Korkmaz, "Bu tip vakalarımız oluyor, birçok kez oldu. Hepsine bu şekilde anne sıcaklığı ile kucakta tutuyorum" dedi. Meliha bebeğin annesi Merve Kayalı ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Allah'a çok şükür bebeğim çok iyi" diye konuştu.

27 Haziran'da Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kadife köyünde yaşayan Merve ve Engin Kayalı çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan 2 aylık Meliha Derinsu Kayalı'ya İlçe Devlet Hastanesi´nde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Meliha bebek daha iyi tedavisinin yapılabilmesi için Sivas'a sevk edildi. Sevk işleminin hava ambulansı ile yapılmasına karar verildi. Sivas'tan Meliha bebek için ambulans helikopter havalandı. Meliha bebek helikopterle kent merkezine getirilerek Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı. Meliha bebeğe ise helikopterde İl Hava Ambulansı Merkezi görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Öznur Korkmaz eşlik etti. Korkmaz ve bebek Meliha'nın kucakta fotoğrafını ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada "Meliha bebeğe 13.20 civarında Sivas Koyulhisar Devlet Hastanesinde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Hava ambulansı Sivas´tan 13.40´ta kalktı, 14.08´de Koyulhisar´a ulaştı. Meliha 14.47´de Sivas Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı. Bu ekipten mutlusu var mı?" ifadelerini kullanarak paylaştı.

'ANNE SICAKLIĞI İLE KUCAKTA TUTUYORUM'

İl Hava Ambulansı Merkezi görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Öznur Korkmaz, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Bize vakalar 112 Komuta Kontrol Merkezi'nden veriliyor. Anons geldi. Kaptanlarımız havanın durumuna göre karar verdiler. Ona göre çıkış yaptık. Koyulhisar ilçesine kalkış yaptık. Gittiğimizde bebeğin nefes darlığı problemi vardı. Sedyenin üzerinde Meliha bebeği bırakamazdım. Kucağımda taşımayı daha uygun gördüm. Genel olarak bebekleri çok seviyorum. Bu tip vakalarımız oluyor, birçok kez oldu. Hepsine bu şekilde anne sıcaklığı ile kucakta tutuyorum. Bu bizim içimizden geliyor. Bebeğimizin durumunun son aldığımız bilgiye göre de çok iyi olduğunu öğrendik. Sayın Bakanımızın fotoğrafımı paylaştığını görünce çok mutlu oldum. Birçok yer paylaşmıştı ama bakanımızın bizi paylaşmasından sonra daha da çok mutlu oldum" dedi.

'ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR BEBEĞİM ÇOK İYİ'

Hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Meliha bebeğin annesi Merve Kayalı, "Balkonda çamaşır astığım sırada bebeğim içeride yatıyordu ve üzerinde pamuklu bir battaniye vardı. Bebek ters dönmüş ve battaniyeyi ağzına almıştı. O sırada ise kustuğunu gördüm. Bebeğimin halsiz olduğunu gördüm. Kustuğu şeyi yuttuğu için ciğerlerine inmiş. Hemen eşimi aradım. Önce Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürdük. Buradan ise Sivas'a sevk edilmesi gerektiği söylendi. Helikopter ambulans geldi ve bebeğimi alıp Sivas'a getirdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Allah'a çok şükür bebeğim çok iyi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-06-29 17:09:59



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