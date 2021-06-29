Sivas’ta vaka sayıları azalıyor Sivas’ta 12-18 Haziran haftasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 84,61 iken 19-25 Haziran haftasında 78,32’ye geriledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 1925 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta 1218 Haziran haftasında her 100 bin kişide görülen Kovid19 vaka sayısı 84,61 iken 1925 Haziran haftasında 78,32’ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı yaklaşık 500 olarak kayıtlara geçti.

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