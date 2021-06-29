Mezuniyet fotoğraf çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı 

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) SİVAS´ta mezuniyet fotoğrafı çektirmek için gittikleri mesire alanından dönen liselilerin içinde bulunduğu otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında kente 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi bir grup, mesire alanında birlikte mezuniyet fotoğrafı çektirdi. Grup daha sonra, Semih Talha Demirkıran (18) yönetimindeki 58 FV 268 plakalı otomobille kent merkezine dönmek için yola çıktı. İddiaya göre otomobil viraja hızlı girince yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile birlikte Oğuzhan Şahin (17), Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17) ve Emir Kaya (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Oğuzhan Şahin, Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN
2021-06-29 19:31:35
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