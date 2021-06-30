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Kazada 11 yaşındaki kız çocuğu öldü, 5 kişi yaralandı Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi ise yaralandı

İHA

Kazada 11 yaşındaki kız çocuğu öldü, 5 kişi yaralandı Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi ise yaralandı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza SivasAnkara karayolu, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan Ahmet Özan (66) yönetimindeki 66 ABF 507 plakalı Fiat marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan 11 yaşındaki Rana Ayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ve aynı araçta bulunan Yeter Özan (62), Makbule Ayhan(34) , Mert Ayhan (13), Osman Ayhan (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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