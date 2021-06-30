Kazada 11 yaşındaki kız çocuğu öldü, 5 kişi yaralandı Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi ise yaralandı

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Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza SivasAnkara karayolu, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan Ahmet Özan (66) yönetimindeki 66 ABF 507 plakalı Fiat marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan 11 yaşındaki Rana Ayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ve aynı araçta bulunan Yeter Özan (62), Makbule Ayhan(34) , Mert Ayhan (13), Osman Ayhan (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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