Sivassporlu futbolcular kamp öncesi Covid-19 testinden geçti

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Yeni sezon hazırlıklarına Yarın Bolu’da başlayacak olan DG Sivasspor’da, futbolcular Covid19 PCR testine tabi tutuldu.

Süper Lig 20212022 sezonu hazırlıkları öncesi Sivassporlu futbolculara Covid19 testi yapıldı. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip kamp öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe ve tesislerde görevli olan personellere yeni tip korona virüs (Covid19) PCR testi uyguladı.

Test sonuçlarının akşam açıklanacağı öğrenildi.

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