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Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü kazada ölen Oğuzhan toprağa verildi

DHA

Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü kazada ölen Oğuzhan toprağa verildi


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, liseli arkadaşlarıyla mezuniyet fotoğrafı çektirmek için gittikleri mesire alanından dönerken, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuzhan Şahin (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada yaralanan 4 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. 
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, kente 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe mesire alanı yolunda meydana geldi. Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi bir grup, mesire alanında mezuniyet fotoğrafı çektirdi. Liseliler, daha sonra Semih Talha Demirkıran (18) yönetimindeki 58 FV 268 plakalı otomobille kent merkezine dönmek için yola çıktı. İddiaya göre, Demirkıran'ın aşırı hız yaptığı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı ardından 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü Demirkıran ile Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17), Emir Kaya (17) ve Oğuzhan Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Oğuzhan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisinin ise hastanede sürdüğü öğrenildi. 
Oğuzhan Şahin'in cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Şahin için Yukarı Tekke Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Şahin'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında baba Ercan Şahin, uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Oğuzhan Şahin'in cenazesi, toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-06-30 13:26:24

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