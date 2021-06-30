Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, dünyanın en iyi bilimsel dergilerinden olan Nature grubu dâhilindeki dergilerde (Nature Index) 2021 yılında Türkiye içinde 67. sıradan 23. sıraya kadar yükseldi. Söz konusu dergilerde yayın yapan Prof. Dr. Salih Cem İnan, Prof. Dr. Murat Köksal, Prof. Dr. Halil İbrahim Ulusoy ve Dr. Öğr. Üyesi Songül Ulusoy yaptıkları başarılı çalışmalar ile ülke genelinde adlarından söz ettiriyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Nature grubu dahilindeki dergilerde (Nature Index) 2021 yılında Türkiye içinde 67. sıradan 23. sıraya yükselmesinde büyük gayretleri olan akademisyenler ile öğle yemeğinde bir araya gelerek başarılarının devamını diledi. Personel Yemekhanesi Protokol Yemek Salonu’nda düzenlenen programa Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse katıldı.

‘Yıllar önce attığınız tohumunun fidan olduğunu görüyorsunuz’

Prof. Dr. Alim Yıldız yaptığı konuşmada, “Eğitimde de bazı şeyler yapmamız gerekir, demiştik. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Yekbaş hoca’ya bu konuda görev verdik. Zaten Proje Destek Ofisi Müdürü Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak Hocam baştan beri sağ olsun bu gibi konularla uğraşıyor. Başında bulunduğu birim itibariyle hocalarımızla irtibatta. Yine bu Index’leri ve yeni projeleri takip ediyor. Hocalarımızı bilgilendiriyor. İşte yıllar önce attığınız tohumunun fidan olduğunu görüyorsunuz. Bu da güzel şey. Bilimsel anlamda yapılacak çalışmalarda destek olacağımızı söyledik. Sonuna kadar destek olacağız. Elbette marifet iltifata tabiidir. Sizler bu çalışmaları yaptınız. Bundan sonra da bu çalışmaları yapacaksınız ve diğer arkadaşlarınız da yapacak. Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Rektör yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Genel Sekreterimize ve Kaan Hoca’ya teşekkür ediyorum. Bu başarıların devamını diliyorum.” dedi.

‘Üniversitemizin ismini yükseltmemiz bizlere gurur verdi’

Prof. Dr. Salih Cem İnan yaptığı konuşmada, “ Bu tür organizasyonlar bizleri daha çok teşvik ediyor. Nature grubu dâhilindeki dergilerde Nature Index 2021 yılında yapılan yayımlarda üniversitemizin ismini yükseltmemiz bizlere gurur verdi. Başarı gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Nature İndeks, çok uzun yıllardan beri dünyanın en önemli dergi’

Prof. Dr. Murat Köksal, “Nature İndeks, çok uzun yıllardan beri dünyanın en önemli dergi grubu. Yani bu dergi grubunda muhtemelen her yıl verilen Nobel Ödülleri ile ilgili yayın yapılan dergilerin başında geliyor. Şunu da açık bir şekilde söyleyebilirim. Aslında Nature İndeks ’in şu anda birçok üniversitede ne olduğunu bilmeyen hocalar var. Ben kendi yayın yaptığım arkadaşlardan birisine dedim ki: ‘ Bu çok önemli bir dergi. Nature Index’ e giriyor. Burada yayınımız basıldı. Bu tür çalışmalar çok önemli. Bu tip ödüllerle çalışan hocalarımızı hem destekleme hem de teşvik etme anlamında bence çok önemli. Sizlere bu konudan ötürü destekleriniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program sonrası Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıs Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, dereceye giren akademisyenlere teşekkür belgesi ve hediye verdi.

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