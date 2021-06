Sivas Valisi Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: Herhangi bir kısıtlama yok

Hüsnü Ümit AVCIAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Olaylarının 28'inci yıl dönümü anma etkinleri kapsamında her hangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini açıkladı.

Valilikte düzenlenen İl Güvenlik Kurulu toplantısında, 2 Temmuz 1993 Madımak Olayları'nın 28'inci yıl dönümünde alınacak güvenlik önlemleri ve tedbirler görüşüldü. Valilik ek binada Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı.

'ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ALINACAK'

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "Anadolu'nun birlik ve yurdu olan ilimizde bundan 28 yıl önce üzücü bir olay oldu. 28 yıl boyunca da bu acı bizi ayrıştırmadı, hamdolsun bütünleştirdi. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmiş oldu. Bu acı tüm ülkenin ve tüm insanlığın da ortak acısıdır. Her yıl olduğu gibi acımızı paylaşarak acı üzerine de birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek bir daha böyle üzücü olaylar olmamasını sağlamaya çalışıyoruz ve olmayacağına da yürekten inanıyoruz. Tedbir anlamında ne gerekiyorsa hepsi planlanacak. Alınması gereken önlemler alınacak ve il dışından gelen misafirlerimizi de en güzel şekilde Sivas'ın misafirperverliğini yansıtarak da uğurlayacağız. Alacağımız tüm önlemler anma etkinliğine katılacak misafirlerimizin huzur ve güvenliği için olacağını özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Anma etkinliği için Sivas'a gelenler bizim misafirimizdir. 27 yıldır bu anma etkinliği yapılıyor. Olumsuz bir olay olacağına ihtimal vermiyoruz ama bu işi suistimal etme ihtimali olan da varsa bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yönde herkesin sağduyulu olmasını, konuşmalarına özellikle provokatif olacabilecek tavır ve davranışlara girmemesini temenni ediyoruz. İnşallah metanet ve sühunetle olumsuzluğa mahal vermeden bugünü atlatmış olacağız" dedi.

'HERHANGİ BİR KISITLAMA YOK'

Anma etkinliklerinde kısıtlamaların kaldırıldığını söyleyen Vali Ayhan, "Geçen yıl pandemiden dolayı çok kısmi sembolik bir anma programı oldu. Bu sene bu kısıtlamayı kaldırdık. Dolasıyla bu konuda herhangi bir kısıtlamamızın olmadığını söyleyebilirim. Bu sürecin şüphesiz en büyük mağduru hayatını kaybeden insanlar ve aileleri. Ama en az onlar kadar mağdur olan bir kesim var ki, o da Sivas halkı ve Sivas şehri olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sivas halkının ve Sivas şehrinin bu olayla uzaktan yakından her zaman söylüyoruz, asla hiçbir şekilde alakası yoktur. Bu acı hem bizim hem Sivas'ımızın, hem de insanlığın ortak bir acısıdır. Çünkü bu topraklar Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Ruhsatileri yetiştirmiş. Onlardan sevgi ve hoşgörü dışında hiçbir kelime duymamış bir şehirdir. Sivas halkı onları sevgi ve hoşgörüsüyle yoğrulmuş bir şehirdir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-06-30 19:08:33



