Sivasspor’da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

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DG Sivasspor’da yeni sezon öncesi Ali Şaşal Vural, Mustapha Yatabare ve Samba Camara sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Futbolcular Mustapha Yatabare, Samba Camara ve kaleci Ali Şaşal Vural, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan üç sporcu ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

3 sporcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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