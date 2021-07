Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından etkilendi, o eseri kaleme aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasından etkilenen Sivaslı tarihçi- sınıf öğretmeni, gençlerin Türk milletinin gizli kalmış hazinelerinden Nuri Demirağ’ı tanıyıp örnek almaları için bir kitap kaleme aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasından etkilenen Sivaslı tarihçisınıf öğretmeni, gençlerin Türk milletinin gizli kalmış hazinelerinden Nuri Demirağ’ı tanıyıp örnek almaları için bir kitap kaleme aldı.

Türk milletinin gizli kalmış hazinelerinden olan Nuri Demirağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hatırlatmaları ile yeniden ülke gündeminde isminden söz ettirmişti. Cumhuriyetin ilk yıllarında yurdun dört bir yanını demir yolu ağı ile örülmesinde büyük katkı gösterdiği için Demirağ soy ismini alan Nuri Demirağ, Türkiye’nin ilk uçak fabrikasını kurup ilk yerli uçaklarını üretmeyi başardı. Atatürk’ün vefatından sonra çalışmaları engellenen Demirağ yerli ve milli uçak üretimini durdurmak zorunda kaldı.



Erdoğan’ın konuşmasından etkilendi

Sivaslı tarihçi ve sınıf öğretmeni İlhan Ege, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yaptığı konuşmasında "Ancak benim burada sizlerden özel bir ricam var, anaokulundan itibaren her bir öğrencimizin tarihiyle, medeniyetiyle, ecdadıyla, vatanı ve bayrağıyla ne büyük bir mirasa sahip olduğunu anlatmanızı bu miras üzerine bir gelecek tasavvuru kurmalarını sağlamanızı sizlerden özellikle rica ediyorum" sözlerinden etkilenerek, genç nesillerin tanımadığı Nuri Demirağ’ı tanımaları ve örnek almaları için bir kitap yazmaya karar verdi. Ege, yıllar süren araştırmaları neticesinde tamamladığı kitabını “Hayalleri Uçuran Adam” isimli kitabını piyasaya sürdü.

Kitabıyla ilgili açıklamalarda bulunan İlhan Ege, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarından etkilenerek kitabı yazmaya karar verdiğini belirtip, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2014 tarihinde Sivas mitinginde, merhum Nuri Demirağ’ı Sivaslılara hatırlatarak mücadelesini ve vizyonerliğini anlattı. Bizler bu konuşmadan hemen sonra Nuri Demirağ’ı mercek altına alarak Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerinden başlayarak kaynak taramasına başladık. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yaptığı konuşmasında ‘Ancak benim burada sizlerden özel bir ricam var, anaokulundan itibaren her bir öğrencimizin tarihiyle, medeniyetiyle, ecdadıyla, vatanı ve bayrağıyla ne büyük bir mirasa sahip olduğunu anlatmanızı bu miras üzerine bir gelecek tasavvuru kurmalarını sağlamanızı sizlerden özellikle rica ediyorum’ diyerek geleceğin inşasında eğitimcilerden özel bir ricada bulunmuştu. Bu rica bizler için elbette emir mesabesinde telakki edildi. Bu emir üzerine başta Nuri Demirağ olmak üzere birçok tarihi ve mümtaz şahsiyetin nesillerimize tanıtılması için çok sayıda etkinlik yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daha sonraki yıllarda da Nuri Demirağ vurgusu devam etti. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vurgularından hareketle Cumhuriyet Tarihimizin en büyük ve en cesur müteşebbisi, yerli ve milli duruşun sembolü, Türk milletinin gizli kalmış hazinesi Nuri Demirağ’ı gençlerimize hakkıyla tanıtabilmek için bu eseri yazmaya karar verdik” dedi.



Hedefte Z kuşağı var

Ege, kitabı ile Z kuşağına vatan, millet ve bayrak sevgisinin yanında hayal etmeyi ve başarma inancını aşılamak istediğini ifade edip, “Nesillerimize özellikle günümüzün söyleyişiyle Z kuşağına; vatan, millet ve bayrak sevgisini, hayal etmeyi, heyecanı, çalışmayı, azmi, üretmeyi ve başarmayı Nuri Demirağ’ın mücadelelerle dolu yaşam öyküsünde anlattık. Eseri okuyan her gencimiz eminiz ki Nuri Demirağ’ın çekim alanına girecektir. Bu sayede vatanı karşılıksız sevmenin, milleti ve bayrağı için gece gündüz çalışmanın lezzetini mutlaka tadacaktır. Yıllar süren ve özenle hazırlanan romanımıza ‘Hayalleri Uçuran Adam Nuri Demirağ’ ismini verdik” dedi.



"Demirağ hafızdı"

Ege araştırmaları sırasında Demirağ ile ilgili çok az bilinen birçok önemli bilgiye ulaştıklarını kaydederek, “Merhum Nuri Demirağ’ın özel hayatına dair çok kıymetli bilgilere ulaştık. Örneğin 9 yaşında hafız olduğunu ilk kez biz yazdık. Romanımız, gerçekliği olduğu gibi vererek gerekli yerlerde de kurgunun ustaca harmanlanmasıyla yazıldı. Hedefimize ulaşmanın ve gençlerimize bu eseri sunmanın mutluğu tarif edilemez. Hayalleri Uçuran Adam Nuri Demirağ adlı eserimizin, gençlerimizin yeni başucu kitabı olmayı hak ettiğine bütün kalbimizle inanıyoruz” şeklinde konuştu.

