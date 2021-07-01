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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı Sivas’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı

İHA

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı Sivas’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı

Sivas’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Sağır Mahallesi'nde meydana geldi. B.S. yönetimindeki 33 PZ 269 plakalı Renault marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direk aracın üzerine devrildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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