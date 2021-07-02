Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da

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DG Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

UEFA Konferans Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırmızıbeyazlı kulüp sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Cofie ile yeniden anlaştığını duyurdu

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Demir Grup Sivasspor'umuz, sözleşmesi sezon sonu sona eren futbolcumuz Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.”

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