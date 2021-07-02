Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı (2)

DHA

Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı (2)


UTANÇ MÜZESİ TALEBİ YİNELENDİ
Valilik öncülüğündeki il protokolünün düzenlediği anma etkinliğinin ardından Sivas Demokrasi Platformu adı altında çeşitli sivil toplum kuruluşu ve parti temsilcilerinden oluşan yaklaşık 5 bin kişilik grup Seyrantepe Mahallesi üzerinde toplandıktan sonra yürüyüşe geçerek Mevlana Caddesi güzergahı üzerinden kent meydanına geldi. Buradan ise eski Madımak Oteli binası önüne geçildi. Etkinliğe katılanlar eski Madımak Oteli, şimdiki Bilim ve Kültür Merkezi binasının giriş kısmına karanfil ve olayda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını bıraktı. Kortej otobüsünün önünde ise semah etkinliği yapıldı. Ölenlerin yakınlarının birçoğunun bina önünde gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Geçen yıl pandemi nedeni ile katılımcı sayısı kısıtlı tutulurken, bu yıl herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi. 
Eski otel binası önüne karanfil bıraktıktan sonra partisi adına açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu büyük acının, katliamın 28'inci yılında 15 milletvekili arkadaşımızla beraber Türkiye'nin dört bir yanından buradaki dayanışma duygularını ifade etmek üzere buradayız. Acıyı bir kez daha paylaşıyoruz. Biliyorsunuz artık ceza kanunumuza göre insanlığa karşı işlenen suçlar tanımlandı ve Madımak insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Bu yüzden de zaman aşımı olamaz. Zaman aşımı haberini bir müjde gibi algılayan, bunu müjdeleyenlerin ülkenin yönetiminde olması bu gerçeği değiştirmiyor. Bu yüzden bu katliamın zaman aşımı olmayacağını ifade ediyoruz. 9 tane haklarında suçu kesinleştiği halde Almanya tarafından Türkiye'ye türlü gerekçelerle iade edilmeyen ve bu iade için gereğini yapmayan yetkilileri de unutmamak için buradan bir kez daha ikaz etmek gerekiyor. Almanya'da serbestçe dolaşanlar, hatta Alman istihbaratı tarafından kullanılanların haklarında Türkiye'de kesinleşmiş ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç konusunda cezaları vardır. Derhal tutulmaları ve Türkiye'ye teslim edilmeleri gerekmektedir. Devleti yönetenlerin de bu konuda gerekli kararlılığı göstermesi gerekmektedir. Biz unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Birileri de unutturmaya çalışmaktadır. Arkamızdaki binada Madımak ismi ve utan müzesi yazmıyor. Arkamızda İl Özel İdaresi'ne ait bir bina var. Biz onun önüne gelip karanfil bırakıyoruz. Madımak utanç müzesi olana kadar bu mücadele devam edecek. İçerideki iki katilin isminin duruyor olması da devletin bu utancın ortağı değil, kurucusu olmasındaki inancı kuvvetlendirmektedir. 7 senedir Anayasa Mahkemesi'nde başvurumuz bekliyor. Bu başvuru her seferinde çeşitli gerekçelerle erteleniyor" dedi.
'TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK KATLİAM'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, grup başkan vekili, kadın kolları genel başkanı, parti meclis üyeleri ve 15 milletvekili ile Sivas'a geldiklerini belirterek, "28 yıldır hala devam ediyor. Maalesef Türkiye ve Anadolu'da hoşgörü, barış tohumları kurutuldu. Bu topraklar Mevlana'yı Hacı Bektaş'ı yetirirmiş topraklar. Maalesef burada insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük katliamlarından birini yaşadık. İnsanlar insanlar tarafından yakıldı. Bunun unutulmaması lazım. Maalesef katilleri affeden ve katillerin cezaevinden çıkması için uğraş veren bir siyasi anlayış ile karşı karşıyayız. Bu katliamın arkasındaki güçler bulunmadığı, destekleyenler cezalandırılmadığı sürece ve bu katliama sempati ile bakanlar bu topraklardan gitmediği sürece bu katliamla yüzleşemeyiz. Madımak utanç müzesi olsun diyoruz" diye konuştu. 
HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebru Günay ise, "Bizler ailelerimizin acısını derinden paylaşıyoruz. Bu acıları asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sivas Dersim'de başladı, Maraş'ta devam etti. Madımak'ta devam etti. Aynı katliam Malatya'da, Roboski'de devam etti. En son da İzmir'de Deniz Poyraz'da devam etti. Hepimiz basından gördük, takip ettik. Failleri tanıyoruz" dedi.
'O İSİMLER KALDIRILSIN'
Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da bina içerisine yapılan anı köşesinde olayda ölenlerin isimlerinin yanı sıra göstericilerden Ahmet Alan ile Hakan Türkgil'in isminin de bulunmasını kabul etmediklerini belirterek "İki tane katilin ismi hala içeride asılı duruyor bu bizim için zulümdür. Şehit ailelerimize bu zulmü yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Bir dahaki seneye iki katilin ismi orada asılı durursa kendi elimizle sökeceğiz ve cezası neyse de çekeceğiz. Katliamın perde arkasının aydınlatılmamasına da gelince devletin içinde olduğu bir katliam olduğunu biz her zaman dile getirdik" dedi. 
'DAVA, İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE GÖRÜLMELİYDİ'
Olayda hayatını kaybedenlerden Gülsüm Karababa'nın ablası Nilgün Karababa ise, "Hem kayıplarımızı anıyoruz hem de ciddi bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Ama bizim asıl sonumuz biz böyle büyük bir katliam davasını İnsan Hakları Mahkemesi´ne götüremedik. Burada neden görüşemediğimiz konusunda zaten içeride ve dışarıda inanılmaz sıkıntılar yaşadık. Bu da İnsan Hakları Mahkemesi´nde yargılanması gereken bir davaydı. Maalesef bizi iç hukuka hükümettiler. Ve biz iç hukukta bu davanın hala sonuçlanmasını bekliyoruz. Dağda küçük bir keçisini kaybeden birisinin bile İnsan Hakları Mahkemesi´nde davası varken bizim böyle bir davamız maalesef dünya kamuoyunda yok. Herkes bu davanın oraya neden götürülmediğinin hesabını verece. Uzun yıllar Hollanda´yı biz bu davaya müdahile etmeye çalıştık. Hollanda Büyük Elçiliği maalesef geçen bu iki dava sonucunda bize sadece gözlemci üzerinde katıldı. Oysaki Hollanda vatandaşı da bu otelde hayatını kaybetti. Aileler ve sizler var olduğu sürece bizler davamızın sonuna kadar arkasındayız. Biz Anayasa Mahkemesi'nden gelecek kararı beklemeden önce ana davayı İnsan Hakları Mahkemesi´ne götürecektik. Maalesef bu dava İnsan Hakları Mahkemesi´nde yargılanmadı. Üzeri kapatıldı. Biz de 28 yıldır böyle bir mücadele vermekteyiz" ifadelerini kullandı.
GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI
Kent merkezindeki anma etkinlikleri kapsamında, grubun geçeceği güzergah üzerinde bulunan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, çok sayıda polis ekibi de kent meydanı ve eski otel binası önünde önlem aldı. Kent merkezindeki polis ekiplerine ilave olarak yakın kentlerden gelenler de görev aldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ
2021-07-02 13:36:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını ...
Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da
YEREL HABERLER Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da
Kandil Sırtı koruma altına alındı Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde bulunan Kandil Sırtı, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edildi
YEREL HABERLER Kandil Sırtı koruma altına alındı Sivas’ın Yıldızeli ...
Kavgayı görüntülemek isteyen gazetecilere polisten sert müdahale
YEREL HABERLER Kavgayı görüntülemek isteyen gazetecilere polisten ...
Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı Sivas Valisi Salih Ayhan: "Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez. Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır" Sivas’ta iki gurup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, tarafların değil polislerin saldırısına maruz kaldı
YEREL HABERLER Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı Sivas ...
Mezuniyet fotoğraf çekiminden dönerken kazada yaralanan 4 liseli taburcu oldu
YEREL HABERLER Mezuniyet fotoğraf çekiminden dönerken kazada ...
Yanan otomobil paniğe neden oldu Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu.
YEREL HABERLER Yanan otomobil paniğe neden oldu Sivas'ın Suşehri ...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı Sivas’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe ...
Kuyuya düşen 4 keçi AFAD tarafından kurtarıldı Sivas’ta kuyuya düşen 4 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen 4 keçi AFAD tarafından ...
Heyelan köy yolunu kapattı, ekipler seferber oldu Sivas’ın Zara ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan köy yolu İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenerek ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Heyelan köy yolunu kapattı, ekipler seferber ...
Sivas’ta kene ölüme neden oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Sivas’ta bir süredir hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören M.A. hayatını kaybetti, KKKA’dan dolayı ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta kene ölüme neden oldu, hayatını ...
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
YEREL HABERLER 20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
Tarihi köprüde içler acısı görüntüler Sivas kent merkezi yakınlarında bulunan tarihi köprüye sprey boyayla yazılan yazılar tarih severleri üzüyor
YEREL HABERLER Tarihi köprüde içler acısı görüntüler Sivas kent ...
Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından etkilendi, o eseri kaleme aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasından etkilenen Sivaslı tarihçi- sınıf öğretmeni, gençlerin Türk milletinin gizli kalmış hazinelerinden Nuri Demirağ’ı tanıyıp örnek almaları için bir kitap kaleme aldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından etkilendi, o eseri ...
Sivasspor’da Volkan Eğri sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’da Volkan Eğri sağlık kontrolünden geçti
Sivasspor’da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Sivas Valisi Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: Herhangi bir kısıtlama yok
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: Herhangi ...
Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: “Suiistimal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz’’
YEREL HABERLER Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: “Suiistimal etmek ...
Sivas´ta `Koruyucu Aile Günü´ kutlandı
YEREL HABERLER Sivas´ta `Koruyucu Aile Günü´ kutlandı
Cumhuriyet Üniversitesi Natüre Index’te 23’üncü sıraya yükseldi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Nature Index) 2021 yılında Türkiye içinde 23’üncü sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi Natüre Index’te 23’üncü ...
AKD KİDS’den kurum çalışanlarına yüzde 20 indirim Sivas Amerikan Kültür Okul Öncesi Eğitim Kurumları (AKD KİDS), sağlık çalışanları başta olmak üzere bir çok kurum çalışanına yüzde 20 indirim uyguluyor.
YEREL HABERLER AKD KİDS’den kurum çalışanlarına yüzde 20 ...
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü kazada ölen Oğuzhan toprağa verildi
YEREL HABERLER Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü kazada ölen Oğuzhan ...
Mezuniyetini göremedi, gözyaşları ile uğurlandı Mezuniyet hazırlıkları yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden lise öğrencisi gözyaşları ile uğurlandı
YEREL HABERLER Mezuniyetini göremedi, gözyaşları ile ...