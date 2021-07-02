Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı (2)



UTANÇ MÜZESİ TALEBİ YİNELENDİ

Valilik öncülüğündeki il protokolünün düzenlediği anma etkinliğinin ardından Sivas Demokrasi Platformu adı altında çeşitli sivil toplum kuruluşu ve parti temsilcilerinden oluşan yaklaşık 5 bin kişilik grup Seyrantepe Mahallesi üzerinde toplandıktan sonra yürüyüşe geçerek Mevlana Caddesi güzergahı üzerinden kent meydanına geldi. Buradan ise eski Madımak Oteli binası önüne geçildi. Etkinliğe katılanlar eski Madımak Oteli, şimdiki Bilim ve Kültür Merkezi binasının giriş kısmına karanfil ve olayda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını bıraktı. Kortej otobüsünün önünde ise semah etkinliği yapıldı. Ölenlerin yakınlarının birçoğunun bina önünde gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Geçen yıl pandemi nedeni ile katılımcı sayısı kısıtlı tutulurken, bu yıl herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi.

Eski otel binası önüne karanfil bıraktıktan sonra partisi adına açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu büyük acının, katliamın 28'inci yılında 15 milletvekili arkadaşımızla beraber Türkiye'nin dört bir yanından buradaki dayanışma duygularını ifade etmek üzere buradayız. Acıyı bir kez daha paylaşıyoruz. Biliyorsunuz artık ceza kanunumuza göre insanlığa karşı işlenen suçlar tanımlandı ve Madımak insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Bu yüzden de zaman aşımı olamaz. Zaman aşımı haberini bir müjde gibi algılayan, bunu müjdeleyenlerin ülkenin yönetiminde olması bu gerçeği değiştirmiyor. Bu yüzden bu katliamın zaman aşımı olmayacağını ifade ediyoruz. 9 tane haklarında suçu kesinleştiği halde Almanya tarafından Türkiye'ye türlü gerekçelerle iade edilmeyen ve bu iade için gereğini yapmayan yetkilileri de unutmamak için buradan bir kez daha ikaz etmek gerekiyor. Almanya'da serbestçe dolaşanlar, hatta Alman istihbaratı tarafından kullanılanların haklarında Türkiye'de kesinleşmiş ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç konusunda cezaları vardır. Derhal tutulmaları ve Türkiye'ye teslim edilmeleri gerekmektedir. Devleti yönetenlerin de bu konuda gerekli kararlılığı göstermesi gerekmektedir. Biz unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Birileri de unutturmaya çalışmaktadır. Arkamızdaki binada Madımak ismi ve utan müzesi yazmıyor. Arkamızda İl Özel İdaresi'ne ait bir bina var. Biz onun önüne gelip karanfil bırakıyoruz. Madımak utanç müzesi olana kadar bu mücadele devam edecek. İçerideki iki katilin isminin duruyor olması da devletin bu utancın ortağı değil, kurucusu olmasındaki inancı kuvvetlendirmektedir. 7 senedir Anayasa Mahkemesi'nde başvurumuz bekliyor. Bu başvuru her seferinde çeşitli gerekçelerle erteleniyor" dedi.

'TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK KATLİAM'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, grup başkan vekili, kadın kolları genel başkanı, parti meclis üyeleri ve 15 milletvekili ile Sivas'a geldiklerini belirterek, "28 yıldır hala devam ediyor. Maalesef Türkiye ve Anadolu'da hoşgörü, barış tohumları kurutuldu. Bu topraklar Mevlana'yı Hacı Bektaş'ı yetirirmiş topraklar. Maalesef burada insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük katliamlarından birini yaşadık. İnsanlar insanlar tarafından yakıldı. Bunun unutulmaması lazım. Maalesef katilleri affeden ve katillerin cezaevinden çıkması için uğraş veren bir siyasi anlayış ile karşı karşıyayız. Bu katliamın arkasındaki güçler bulunmadığı, destekleyenler cezalandırılmadığı sürece ve bu katliama sempati ile bakanlar bu topraklardan gitmediği sürece bu katliamla yüzleşemeyiz. Madımak utanç müzesi olsun diyoruz" diye konuştu.

HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebru Günay ise, "Bizler ailelerimizin acısını derinden paylaşıyoruz. Bu acıları asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sivas Dersim'de başladı, Maraş'ta devam etti. Madımak'ta devam etti. Aynı katliam Malatya'da, Roboski'de devam etti. En son da İzmir'de Deniz Poyraz'da devam etti. Hepimiz basından gördük, takip ettik. Failleri tanıyoruz" dedi.

'O İSİMLER KALDIRILSIN'

Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da bina içerisine yapılan anı köşesinde olayda ölenlerin isimlerinin yanı sıra göstericilerden Ahmet Alan ile Hakan Türkgil'in isminin de bulunmasını kabul etmediklerini belirterek "İki tane katilin ismi hala içeride asılı duruyor bu bizim için zulümdür. Şehit ailelerimize bu zulmü yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Bir dahaki seneye iki katilin ismi orada asılı durursa kendi elimizle sökeceğiz ve cezası neyse de çekeceğiz. Katliamın perde arkasının aydınlatılmamasına da gelince devletin içinde olduğu bir katliam olduğunu biz her zaman dile getirdik" dedi.

'DAVA, İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE GÖRÜLMELİYDİ'

Olayda hayatını kaybedenlerden Gülsüm Karababa'nın ablası Nilgün Karababa ise, "Hem kayıplarımızı anıyoruz hem de ciddi bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Ama bizim asıl sonumuz biz böyle büyük bir katliam davasını İnsan Hakları Mahkemesi´ne götüremedik. Burada neden görüşemediğimiz konusunda zaten içeride ve dışarıda inanılmaz sıkıntılar yaşadık. Bu da İnsan Hakları Mahkemesi´nde yargılanması gereken bir davaydı. Maalesef bizi iç hukuka hükümettiler. Ve biz iç hukukta bu davanın hala sonuçlanmasını bekliyoruz. Dağda küçük bir keçisini kaybeden birisinin bile İnsan Hakları Mahkemesi´nde davası varken bizim böyle bir davamız maalesef dünya kamuoyunda yok. Herkes bu davanın oraya neden götürülmediğinin hesabını verece. Uzun yıllar Hollanda´yı biz bu davaya müdahile etmeye çalıştık. Hollanda Büyük Elçiliği maalesef geçen bu iki dava sonucunda bize sadece gözlemci üzerinde katıldı. Oysaki Hollanda vatandaşı da bu otelde hayatını kaybetti. Aileler ve sizler var olduğu sürece bizler davamızın sonuna kadar arkasındayız. Biz Anayasa Mahkemesi'nden gelecek kararı beklemeden önce ana davayı İnsan Hakları Mahkemesi´ne götürecektik. Maalesef bu dava İnsan Hakları Mahkemesi´nde yargılanmadı. Üzeri kapatıldı. Biz de 28 yıldır böyle bir mücadele vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Kent merkezindeki anma etkinlikleri kapsamında, grubun geçeceği güzergah üzerinde bulunan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, çok sayıda polis ekibi de kent meydanı ve eski otel binası önünde önlem aldı. Kent merkezindeki polis ekiplerine ilave olarak yakın kentlerden gelenler de görev aldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-07-02 13:36:29



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