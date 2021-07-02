TDV, Sivas’ta kurban bağış standı açtı Sivas kent meydanında Türkiye Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım ve bağış standı açıldı.

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Sivas İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sivas Şubesi iş birliğinde kent meydanına Türkiye Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım ve bağış standı açıldı.

Tanıtım ve bağış standını ziyaret eden İl Müftüsü Yusuf Akkuş, 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla vekalet yoluyla kurban bağış kampanyasının başladığını söyledi. Akkuş; vatandaşların bağış standına, İl Müftülüğüne veya TDV’nin İnternet sitesi üzerinden vekalet yoluyla kurban bağışı yapabileceklerini söyledi.

Müftü Akkuş ayrıca kurban konusunda veya dini konularda soru sormak isteyen vatandaşların Alo 190 Fetva hattını arayabileceklerini belirtti.

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