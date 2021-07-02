SCÜ eğitime hız kazandırıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), online jüri ismi verilen çevrim içi sınav sistemi ile lisansüstü sınavları online olarak gerçekleştiriyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), online jüri ismi verilen çevrim içi sınav sistemi ile lisansüstü sınavları online olarak gerçekleştiriyor.

Sistem sayesinde, hataya meydan vermeyecek şekilde eposta ve SMS ile gerekli bilgilendirmeler ile katılım linkleri insan eli değmeden otomatik yürütülüyor. Sınav saatinde jüri üyeleri öğrencilerle sanal ortamda buluşturuluyor. Çevrimiçi sınav görüntüleri arşivlenerek sınava katılım sağlayanlar tarafından tekrar tekrar izlenebilmekte ve gerektiğinde anlaşmazlık durumlarında ilgili makamlarla da paylaşılabiliyor. Online Jüri sistemi sayesinde Covid19 ile mücadeleye katkı sunulmasının yanı sıra, jüri üyelerinin ve öğrencilerin bulundukları şehirlerden sanal ortama girmesi sebebiyle yolluk ücretlerinde oldukça önemli bir miktar tasarrufta bulunuyor. Online Jüri Sınav Sisteminde, Yüksek lisans tez savunma, doktora yeterlilik, doktora tez öneri, doktora tez izleme raporu savunma, doktora tez savunma, sanatta yeterlilik savunma, sanatta yeterlilik sınavları yapılıyor. Öte yandan ise “Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora Tez İzleme Raporu Savunma Sınavı” adı ile sınavlar başarıyla yapıldı.

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