Kangalların soğuk duş keyfi Kavurucu sıcaklarda soğuk banyo ile serinleyen yavru kangalların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu

Sivas’ta kangal köpeklerine, kavurucu sıcaklardan etkilenmemeleri için soğuk suyla duş yaptırılıyor.

Sivas’ta 35 dereceyi bulan sıcaklar insanlar kadar hayvanların yaşamlarını da olumsuz etkiliyor. Sıfırın altında 40 dereceye kadar yaşamlarını sürdürebilen ve soğuğa dayanıklılığıyla bilinen kangal köpekleri, sıcaktan etkilenmemeleri için sahipleri tarafından farklı yöntemlerle serinletiliyor. Uzman Kangal Üreticisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, sıcaklarda kangallarla ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kangal köpekleri ve yavrularının soğuk duş keyfi ise renkli görüntüler oluşturdu.



“Sıcak travması yaşıyorlar”

Uzman Kangal Üreticisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, sıcak havaların kangal köpeklerine sıcak travması yaşatabileceğini belirterek, “Sıcak malum soğuk iklim hayvanları için son derece tehlike sinyalleri verecek pozisyona getirebilir. Her canlı mutlaka kendi önlemlerini alacaktır. Çünkü bunlar gölgelik, daha kuytu yerler, daha serin bölgeler, daha çok serinliğe ulaşabilmek için metrelerce toprakta dip kuyu da yapabiliyorlar. Onlarda tedbirlerini alırlar ama biz onlara tedbirlerde nasıl yardımcı olabiliriz biz bu pozisyonlara geçiyoruz. Aslında onlar bizi yönlendiriyor, bizim ihtiyacımız var bu ihtiyaçları siz destekleyin el desteği verin diye böyle bir iletişim çağrısında bulunuyorlar bizlere. Malum bunların içlerinde artı 38 derece var dışarısı da 33 derece ise mutlaka bir sıcak travması yaşıyorlar bu bir şoktur. Bunun için kapıda tutulan kısa bağlarda özellikle muhafaza edilmeye çalışan, sırf seviyorum diye hayvanlara ızdırap vermeye gerek yoktur. Mümkün mertebe etrafa rezerve sular çanakları doldurun günkü kendiler girebilirler. Bunların bulunduğu yerlere leğen tarzında şeyleri sularla doldurun kendileri girsin serinlesinler” dedi.



“Kangallar soğuk iklim hayvanlarıdır”

Yıldız, kangalların soğuk iklim hayvanı olduğunu söyleyerek, "İhtiyaçlarını mutlaka biz tamamlıyoruz çünkü iletişim karşılıklı dil, gönül bağı ve görsel bağ var aramızda. Yani insanoğlu ne yapmak istediğini gördüğünde müdahale bizden geliyor. Bizde ihtiyaçlarını anında gidermeye çalışıyoruz. Kangallar soğuk iklim hayvanlarıdır, kangallar serinlerde yükseklerde yaşarlar. Hayatları buna dayalıdır çünkü onların iklimleri mutlaka serin olmalıdır. Serinlik onlar için canlılıktır ama sıcaklık onlar için bir ölümcül tehdittir. Az hareket, bol su hararet yapıcı gıdalardan kaçınma ve özellikle tok değil yarı tok bırakmaya çalışın. Çünkü içlerin 38 derece var, çok doyurduğunuz zaman gıda toleranslarını artırdığınız zaman bu onlara yük olacaktır ve bu yükü hafifletmek lazım. Özellikle çalışmayan hayvanlara barınaklarda, dar alanlarda, kafeslerde kalan hayvanlara mümkün mertebe 2 günde bir vermeye çalışın” ifadelerini kullandı.



“Kangallarda insanlar gibi duşa ihtiyaç duyar’’

Hüseyin Yıldız, insanlar gibi kangallarında sıcak havalarda soğuk duşa ihtiyaç duyduğunu ifade edip, “Doğasında derede, ufak koylarda, su yataklarında kendisini serinletir. Burada böyle bir imkan bulamadığı zaman biz ne yapıyoruz, destekliyoruz onu suluyoruz. Bundan mutluluk duyuyor ve üzerindeki haşereler özellikle baharla birlikte son bahara kadar instektif gurubu bunun içerisinde dış parazitler, kemirgengiller mutlaka hayvanı çok rahatsız ederler. Bunları çok iyi yapmanız gerekir hayvanı çok rahatsız eder deri hastalıklarına da sebebiyet verebilir. İnsanoğlu nasıl serin bir duşa ihtiyaç duyuyorsa günde 23 defa sizler de kangallarınızı duşa tabi edin ve soğutmaya çalışın’’ diye konuştu.



“Doyurucu değil tatmin edici gıdalar verilmeli’’

Yıldız, kangallara sıcak havalarda doyurucu değil tatmin edici gıdalar verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Sıcak havalarda kangallar genelde kendileri artık beslenme kaynaklarını en azamiye düşürürler. Düşürdükten sonra zaten siz görürsünüz. Yani daha doyurucu değil tatmin edici gıdalar vermeye çalışın. Daha sıvı ağırlıklı yiyecekler olsun. Hararet artırıcı, özellikle tuzlu, biberli, baharatlı gıdalar sakın vermeyin. İnsanlar bile ihtiyaçlarını çok fazla gidermeye çalışıyorlar hem hayvanın vücudunda ödem yapar hem sıcak iklim hayvanı değil kangal ve kangalı dolayısıyla baya baya sıkıntıya sokabilir bu gıdalar. Baharatlı gıdalar, ev yemekleri benim tavsiye etmediğim şeyler bunlar. Çünkü ev yemeklerini vermemiz doğru değil. Biz ona para harcamayalım, ona lüks olmasın diye böyle bir şey yapıyorsanız bence hiç evinizde kangal köpeği beslemeyin çünkü tuz oranı yüksek biber, baharat oranları sıvı yağ, kimyasal yağ bu hayvanlar insanoğlunun yediklerini yemek zorunda değil. İnsanlar sıcakta her türlü serinleme serinleneme imkanına sahipken niçin kangal köpeğimiz sahip olduğumuz sevdiğimiz bir hayvanın imkanlarını yükseltmeyelim. İmkan ve alanlarını yükseltmeyelim’’ şeklinde konuştu.

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