Cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 yaralı Sivas’ta cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil özel halk otobüsü ile çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

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Sivas’ta cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil özel halk otobüsü ile çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kavşağında meydana geldi. F.D. idaresindeki 38 RN 190 plakalı Renault marka otomobilleriyle yakınlarının cenazesine giden aile K.Y. idaresindeki 58 H 0218 plakalı Isuzu marka özel halk otobüsüyle çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada F.D., S.A. ve S.D. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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