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Hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü toprağa verildi Görevi başında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya memleketi Sivas’ta toprağa verildi

İHA

Hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü toprağa verildi Görevi başında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya memleketi Sivas’ta toprağa verildi

Görevi başında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya memleketi Sivas’ta toprağa verildi.
Ankara Emniyeti Özel Harekat Başkanlığı İç Hizmetler Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Kaya görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 49 yaşındaki Sivaslı Özel Harekat Polisi Kaya, tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Kaya'nın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a getirildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Kaya için burada cenaze namazı düzenlendi. Kent merkezi Ayyıldız Camii'nde düzenlenen törene Kaya’nın yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Kaya kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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