Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor

DG Sivasspor, 20212022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızıbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını kampın üçüncü gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Saat 18.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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