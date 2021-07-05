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Uzmanı uyardı, tedavi edilmezse işitme kaybına yol açabilir Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru, çocuklarda sık görülen geniz etinin çocukların sık hastalanmasına neden olduğunu tedavi edilmediği takdirse ise işitme kaybına yol açabildiğini söyledi

İHA

Uzmanı uyardı, tedavi edilmezse işitme kaybına yol açabilir Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru, çocuklarda sık görülen geniz etinin çocukların sık hastalanmasına neden olduğunu tedavi edilmediği takdirse ise işitme kaybına yol açabildiğini söyledi

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru, çocuklarda sık görülen geniz etinin çocukların sık hastalanmasına neden olduğunu tedavi edilmediği takdirse ise işitme kaybına yol açabildiğini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru Yücel, çocuklarda sık görülen geniz etinin çocukların sık hastalanmasına neden olduğunu tedavi edilmediği takdirse ise işitme kaybına yol açabildiğini söyleyerek, “ Burunun gerisinde geniz denilen bölgede yer alan lenf dokusu kümesi olan geniz eti bademcikler ve dil kökü bademcik dokusu ile birlikte bir koruyucu lenf halkası meydana getiriyor. Özellikler çocuklarda sık görülen geniz eti çocukların sık hastalanmasına neden olurken tedavi edilmediği takdirse ise işitme kaybına yol açabiliyor. Özellikle geniz eti çocuklarda sık görülür. Her çocukta geniz eti şikayeti olmaz tabi ki bakterilerle, enfeksiyonlarla sık geçirme burunla, solunum sistemiyle alakalı anominlere bağlı olarak geniz eti daha büyük olabilir. Geniz etinde çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri olur. Sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmeleri bozulur. Kulak enfeksiyonları olur. İşitme azlığı olur. Kulak akıntısı olur” dedi.

“Burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural geniz eti ameliyatıdır”

Yücel, burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural geniz eti ameliyatının olduğunu belirterek, “ Geniz etinde fizik muayene yapıyoruz. Burun muayenesi yapıyoruz. Endoskoplarla genze bakıyoruz. Beraberinde işitme problemi var mı diye işitme testi yaparak değerlendiriyoruz. Her geniz eti ameliyat değildir. Ameliyata karar vermek gerekir. Eğer burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural geniz eti ameliyatıdır. Ama burun tıkanıklığı azsa beraberinde kulak enfeksiyonları şikayeti yoksa medikal tedaviler verip takiplere çağırarak hastayı takip ederiz. Horlamayı yaş grubuna göre değerlendirmek lazım. Çocukluk yaşlarında daha çok geniz eti olduğunu düşünürüz. Ama erişkin yaş grubundaysa burunla ilgili kıkırdak eğrilikleri, burun eti büyüklükleri buna sebep olabilir. Yine yumuşak damak problemleri sebep olabilir. Çocuklarda sadece geniz eti değil bademciklerin büyüklüğü de özellikle horlama gece solunum durmasına, uyku bozukluklarına sebep olabilir. Ayrımını yapmak lazım yaş grubuna ve fizik muayene kontrolüne göre değerlendirmelidir. Tam bir kulak, burun, boğaz muayenesi yapmak gerekiyor. Problem neredeyse ona göre değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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