Sivaslı genç sporcudan büyük başarı Sivaslı genç okçu İrem Ocakçı, Antalya’da düzenlenen müsabakalarda kendi alanında Türkiye 1.si oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivaslı genç okçu İrem Ocakçı, Antalya’da düzenlenen müsabakalarda kendi alanında Türkiye 1.si oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A. Ş'nin lisanslı sporcusu olan Sivaslı 17 yaşındaki genç okçu İrem Ocakçı, geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonasında Makaralı Yay alanında Türkiye 1.si oldu. Ocakçı geçtiğimiz aylarda Kayseri’de makaralı yay kadet bayanlar kategorisinde düzenlenen müsabakada il birincisi olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.