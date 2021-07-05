Sivasspor pas çalıştı

DG Sivasspor, 20212022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarını kampın 4'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 grup halinde dayanıklılık koşusu yapan Yiğidolar, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Kırmızıbeyazlılar akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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