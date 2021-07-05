Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza SivasAnkara karayolu DirekliBedirli kavşağında meydana geldi. R.Y. idaresindeki 58 TZ 432 plakalı Peugeot marka otomobil ile Ü.T.C. yönetimindeki 38 DN 963 plakalı Renault marka otomobili kavşakta çarpıştı. Kazada K.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı ise olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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