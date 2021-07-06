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Rıza Çalımbay: Avrupa ve Lig yarışında yine istikrar yakalamak istiyoruz 

DHA

Rıza Çalımbay: Avrupa ve Lig yarışında yine istikrar yakalamak istiyoruz 


SİVAS,(DHA)  Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bu sene hedefimiz; hem lig, hem de Avrupa kupalarında başarı. Sakat ve hastalık olmasaydı geçen yılki UEFA grubumuzdan çıkabilirdik. İyi ve oturmuş kadromuz var. 5-6 takviye yapacağız" dedi.
Demir Grup Sivasspor ile yeniden 1 yıllık sözleşme imzalayarak gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek üzere ekibiyle çalışmalara başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.
İyi bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren Çalımbay, "Bu yıl çok zor şartlar altında bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Belki de Türkiye'de çoğu takımın yapamayacağı şeyi yaptık. Çünkü herkesin beklentisi düşüyor veya düşme tehlikesi yaşıyordu ve biz bunu yaşamadık. Gayet iyi bir istikrar yakalayarak ligi çok iyi bir yerde bitirdik. Hatta Avrupa'da bile tek 19 namağlup bitiren takımız. Oyuncu arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Tabii bu sezon geçti ve artık önümüze bakmamız lazım. Geçen sezon ve önceki sezonlardan ders almamız gerekiyor ve buna göre transferlerimizi yapıp, kadromuzu da buna göre geniş tutmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak alacağımız oyuncularında faydalı oyuncular olması ve oyuncunun yedek oturmaması gerekiyor.  Bu sene en büyük hedefimiz ne olursa olsun hem lig hem de Avrupa kupaları" dedi.
"HAZIRLIK DÖNEMİNİ İYİ GEÇİRMELİYİZ"
Bu sene katılacakları Avrupa Konferans Ligi eleme maçlarının kolay geçmeyeceğini belirten Çalımbay, "Bizim oynayacağımız maçlardan önce oynanacak maçlar olacak. Biz galip olan takımlarla oynayacağız. Bunlarda basit görülmesin, hepsi çok kuvvetli takımlar. Bizim hazırlık dönemimizi çok iyi geçirmemiz lazım. Çünkü bu maçlar 22-29 Temmuz'da hazırlık döneminde oynanacak. Bütün amacımız o gruptan çıkmak. Geçen sene için çok üzüldüm. Sakatlık yaşamasaydık ve oyuncu eksikliklerimiz olmasaydı o gruptan çıkabilirdik. Bunun içinde bu yıl benim en büyük hedefim Avrupa" diye konuştu.
"ÖNEMLİ OLAN MEVCUT OYUNCULARIMIZI TUTMAK''
Transfer çalışmalarının planlandığı gibi devam ettiğini söyleyen Çalımbay, "Zaten kadromuz oturdu ve bir iskeletimiz var. Önemli olan mevcut oyuncularımızı tutmak. Özellikle Boyd, Kayode ve Robin Yalçın gibi mukavelesi biten arkadaşlarımızı elimizde tutmamız gerekiyor ama 5-6 oyuncu almak da şart. Bunun için çalışıyoruz" dedi.
"YABANCI KARARI TAKIMLARI HAZIRLIKSIZ YAKALADI"
''TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralı zamansız oldu'' diyen Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:
"Takımlar hazır değilken bile bu yapılınca herkes şimdi başka şeylerle uğraşmaya çalışıyor. Bizim yine iyi ama mesela Kayseri'nin sanırım en az 26-27 yabancı oyuncusu var. Keza diğer takımlar da aynı şekilde hazırlıksız yakalandıkları için biraz sorun yaşanabilir. Kulüpler Birliği'nin itiraz etmesiyle karar değişebilir."
"LİGİN İDEALİ 18 TAKIM"
Süper Lig'de geride kalan sezonun 21 takımla oynandığını ve yeni sezonun ise 20 takımla devam edeceğinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Türkiye ligi 20 takımda götürebilir ama 18 takım da olabilir. Bence 18 takımlı olduğu zaman oyuncuların dinlenmesi, federasyonun alacağı kararlar için yeterince vakit oluyor. 18 takım ideal bence ama 20 takım da oynanabilir. Benim tercihim 18 takımla oynanması" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas
2021-07-06 10:59:58

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