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“Telafide Ben de Varım” Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiren öğrencilerle bir araya geldi.

İHA

“Telafide Ben de Varım” Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiren öğrencilerle bir araya geldi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştiren Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Savaşçı, Şube Müdürü Hülya Bozbıyık ile birlikte Paşabahçe mesire alanında bulunan öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.
Öğretmenler İlkokulu öğrencileri kep fırlattı
Mesire alanında mezuniyet etkinliği yapan Öğretmenler İlkokulu öğrencilerini de ziyaret eden Savaşçı, bir süre öğrencilerle sohbet ederek tebriklerini iletti. Öğrenciler, hep birlikte havaya kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşarken, Savaşçı da öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.
Savaşçı; "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenen Selçuk Ortaokulu öğrencilerini de ziyaret etti. İlk olarak okul bahçesinde basketbol antrenmanı yapan öğrencilerle bir araya gelen Savaşçı, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Savaşçı, daha sonra okul salonunda voleybol antrenmanı yapan öğrencilerle bir araya geldi. Beden eğitimi öğretmenleri ile de sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Savaşçı, üretici okuma eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

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