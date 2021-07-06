Yiğidolar günü üç idmanla tamamladı

DG Sivasspor, 20212022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı günün üçüncü antrenmanıyla devam etti.

Kırmızıbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 5'inci gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelin sahasında akşam saatlerinde yaptığı günün üçüncü idmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra el topu ve geniş alan çok pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ve orta şut çalışmasıyla sona erdi.

Sivasspor yarın yapacağı 3 antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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