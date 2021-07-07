Sivasspor yağmur altında çalıştı

DG Sivasspor, 20212022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızıbeyazlı takım yeni sezon hazırlıklarını kampın 6'ncı gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde yoğun yağış altından gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 07.30'da başlayan antrenman 35 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, bir grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yiğidolar öğlen ve akşam yapacağı antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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