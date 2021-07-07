Sivasspor minyatür kale maç yaptı

DG Sivasspor, 20212022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda yoğunluklu olarak minyatür kale maç yapıldı.

Kırmızıbeyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 6'ncı gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise minyatür kale maç ve birebir çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, akşam yapacağı günün üçüncü antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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