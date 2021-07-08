Sivasspor, Kayode ile yeniden anlaştı

DG Sivasspor, forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi yeniden renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak Sivasspor’a gelen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Olarenwaju Kayode'nin 20212022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya varıldı.

Olarenwaju Kayode, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampa katıldı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 kez formamızı giyen Kayode, 11 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.

Kırmızıbeyazlı kulüp ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Olarenwaju Kayode'yi yeniden aramızda görmekten mutlu olduğumuzu belirtir, kırmızıbeyazlı formamız altında başarılar dileriz" ifadesini kullandı.

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