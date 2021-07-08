Kayode 1 yıl daha Sivasspor'da



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, 28 yaşındaki Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi kulübü Shakhtar Donetsk'ten sezon sonuna kadar yeniden kiraladı.

Sivasspor, geçen sezon başında kiralık olarak kadroya katılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Olarenwaju Kayode'nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar yeniden kiralanması konusunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Kayode, Bolu'nun Gerede ilçesine giderek takımın kampına katıldı.

Geçen sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 kez forma giyen Kayode, 11 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tanıtım videosuDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-07-08 19:07:29



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