Bu otel diğerlerinden farklı, her kademesinde öğrenci var Sivas’ta tek olma özelliği taşıyan lisede eğitim gören öğrenciler, Sultanşehir Uygulama Otelinde hem stajlarını tamamlıyor hem de kendilerini iş hayatına hazırlıyor

Sivas’ta tek olma özelliği taşıyan lisede eğitim gören öğrenciler, Sultanşehir Uygulama Otelinde hem stajlarını tamamlıyor hem de kendilerini iş hayatına hazırlıyor.

Sivas kent merkezinde bulunan Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yiyecek, İçecek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri olmak üzere 2 bölüm bulunuyor. Okula mülakat ile alınan öğrenciler tercih ettikleri bölümde eğitimlerini alıyor. Lise bünyesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 5 yıl önce kurulan Sultanşehir Uygulama Oteli ise öğrencilere büyük fırsatlar sunuyor. Öğrenciler okulda gördükleri teorik eğitimleri uygulama otelinde pratiğe dönüştürüyor. Uygulama otelinde staj gören öğrenciler kendilerini hem iş hayatına hazırlıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor. Öğrenciler otelde resepsiyon, kat hizmetleri ve mutfak gibi çeşitli alanlarda kendilerini geliştiriyor. Aynı zamanda okul öğrencilerine Antalya’da bulunan 5 yıldızlı otellerde de staj yapma imkanı sunuluyor.



Turizm sektörünün aradığı elemanlar yetişiyor

Okul Müdürü Salih Delice, turizm sektörünün istediği aranan elemanları yetiştirmek amacında olduklarını belirterek, “Okulumuz ilimizin tek turizm lisesi. 2008 yılında okul binamız faaliyete geçti. Uygulama otelimiz yaklaşık 5 yıl önce açıldı. Okulumuzda iki alanımız var. Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanları. Turizm sektörünün istediği aranan elemanlar yetiştirmek amacındayız. Şu an için 250 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz 10 ve 11. sınıflarda stajlarını Antalya’da 5 yıldızlı otellerde ve özellikle proje ortağımız olan oteller ile ilimizdeki otel ve konaklama tesislerde, yiyecek içecek hizmeti veren tesislilerde stajlarını yapmaktalar" dedi.



"Normal bir otelde ne varsa fazlasıyla bizde mevcut"

Delice, bir otelde olması gereken her şeyin uygulama otelinde mevcut olduğunu söyleyerek, “Şu anda yaklaşık 120 öğrencimizin 60 tanesi Antalya’da 60 tanesi Sivas’ta olmak üzere stajlarına devam ediyorlar. İlimizde turizm sektörü, yiyecek içecek hizmetleri ve konaklama seyahat alanı hizmetleri tercih edecek öğrenci ve velilerimize özellikle okulumuzu tercih etmeye bekliyoruz ve teşvik ediyoruz. Görsellerde gördüğümüz gibi atölyelerimiz, donanımımız, uygulama otelimiz fevkalade. Uygulama açısından pratik açıdan yeterli seviyede. Normal bir otelde ne varsa fazlasıyla bizde mevcut. O konuda iddialıyız. Kendimize güveniyoruz. Gerek internette gerek diğer acenteler nezdinde yorumlarımıza bakıldığında, puanlarımıza bakıldığında bu zaten müşteri memnuniyetimiz ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.



"Benim için burası çok güzel bir fırsat"

Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Buse Yıldırım uygulama otelinin kendisi için bir fırsat olduğunu belirterek, “5 aylık bir stajımız var. Okulda teorik olarak eğittim alıyoruz. Burada da uygulamalı olarak yapıyoruz. Alan şeflerimiz ve şeflerimiz sayesinde burada öğreniyoruz. Gelecekte benim için daha iyi bir katkısı olur. Ben de belki burada çalışırım gelecekte. Kendimi geliştirmek için daha çok şeyler yapabilirim. Müşteriler şaşırıyorlar bizi görünce soru soruyorlar. Bu sayede birçok kişiyi tanıyoruz. Benim için burası çok güzel bir fırsat" diye konuştu.

Esma Nur Özsay ise, “10. sınıfın stajındayız şu anda. 5 aylık bir staj süremiz var. Okulda aldığımız teorik eğitimi burada usta öğreticilerimiz ve alan şeflerimiz ile birlikte uygulamalı alıyoruz. İleride iş bulma imkanımız daha kolaylaşıyor. Turizmin her alanında iş bulabiliriz. Resepsiyon ve kat hizmetlerinde çalışıyorum. Resepsiyonda girişçıkış işlemlerine bakıyorum. Kat hizmetlerinde oda durumlarına bakıyorum" dedi.

