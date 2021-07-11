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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Off Road yarışları nefesleri kesti

İHA

Sivas Belediyesi'nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen "Sivas Belediyesi Off Road Oyunları Festivali 2" start aldı.

Off Road yarışları nefesleri kesti

Sivas Belediyesi’nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü’nün işbirliğinde düzenlenen “Sivas Belediyesi Off Road Oyunları Festivali 2” start aldı.
Paşabahçe mevkiinde, özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış sevenlere heyecanlı anlar yaşattı. 30 ilden 81 aracın katıldığı off road yarışlarında araçlar motor hacimlerine göre 4 ayrı kategoride yarışırken sporcular dereceye girmek için çaba sarf etti.
Yarışlarda zaman zaman bazı araçlar devrilme tehlikesi yaşarken, bir araç parkurda yan devrildi. Araç kepçenin yardımı ile kurtarıldı. Diğer yandan çamura saplanan araçlar ise çekici yardımı ile çıkarıldı. Binlerce vatandaşın izlediği off road yarışları büyük beğeni topladı.

“Anlamlı bir etkinlik yapıyoruz”
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaptığı açıklamada yarışmacılara başarılar dileyerek, “Geçen yıl malum pandemi nedeniyle yapamamıştık yarışları. Yaklaşık 250’ye yakın yarışmacıyı ilimizde ağırlıyoruz. Türkiye’de bu sporu yapan farklı bir kesim var. Bu kesim farklı illerde bu sporu yapmak istiyor. Sivas Off Road İl Temsilciliği ile birlikte şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak ve şehrimizdeki vatandaşlarımıza farklı bir hafta sonu geçirmeleri için böyle bir organizasyon yapıyoruz. İnşallah seneye vekilimizle beraber yarışmacı olarak katılacağız. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi de anlamlı bir etkinlik yaptığımızı gösteriyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Spor anlamında farklı etkinliklerimiz ve çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise, “Bu yarışları organize edenlere teşekkür ediyoruz. Biz de belediye başkanımızla başlama turunda araçtaydık. Çok heyecan vericiydi. Çok güzel bir organizasyon. Şehir pandemiden sonra bu tür etkinliklere susamış onu da gördük. Off road deyince Sivas’ın akla gelmesi için çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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