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Sivas'ta Off-Road heyecanı

DHA

Sivas'ta Off-Road heyecanı


Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)Sivas Belediyesi ve Sivas Off-Road Kulübü'nün öncülüğünde ikincisi düzenlenen 'Sivas Belediyesi Off-Road Oyunları' başladı. Yarışmaya katılan araçlar zorlu parkuru geçebilmek için yoğun çaba gösterdi.
21 ilden 124 aracın katıldığı Off-Road oyunları için Sivas Paşabahçe Mesire alanı yanına zorlayıcı bir parkur kuruldu. Düzenlenen organizasyonda yarışçılar zorlu parkuru geçmek için kıyasıya mücadele etti. Programa AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversite Rektörü Mehmet Kul, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile il protokolü katıldı. Startın verilmesiyle yarışmacılar parkuru geçmek için yoğun çaba gösterdi. Çamura saplanan bazı araçlar kepçe yardımı ile kurtarıldı. 1 gün sürecek olan yarışmada dereceye girenler altın ile ödüllendirilecek.
DUMAN: YARIŞLAR ÇOK ÇEKİŞMELİ GİDİYOR.
Düzenlenen yarışma hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "İlkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz Sivas Belediyesi Off-Road Oyunlarının ikincisini 2021 yılında hayata geçiriyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz organizasyonun ikincisi bu yıla kaldı. Sivas Off-Road Kulübü ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bu etkinlikte 21 ilden 104 araç yarışıyor. Geniş çaplı bir katılımla birlikte inşallah kazasız belasız bu yarışları da tamamlamış olacağız. Yarışlar çok çekişmeli gidiyor. Pisti kolay görüp hızlı başlıyorlar ancak pistin bazı zorlayıcı bölümleri var. Zaten bu işin mantığında zorlanmak var. Aracına kıyabilen yarışı ve pisti hızlı bir şekilde tamamlayıp derece alabilirler. Her klasman da ilk üçe girenlere altın ödülümüz olacak. Aynı zaman da katılan tüm ekiplerimize kupa ve katılım sertifikası vereceğiz" dedi.
ŞAHİN: HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR
Sivas Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Şahin ise "5 klasmanımız ve zorlayıcı bir parkurumuz var. Araçlarımız ise donanımlılar. Tüm zor şartlara rağmen engelleri aşıyorlar. İnşallah kazasız belasız bitireceğiz. Pistle alakalı zorlanmalar var ama şu an için her şey güzel gidiyor. Bundan sonra ki bütün organizasyonlara daha fazla katılımcının geleceğini düşünüyorum ve bundan sonra ki düzenleyeceğimiz organizasyonumuz büyük bir ihtimalle uluslararası olacak" diye konuştu.
Off-Road yarışları için farklı illerden ve kentten katılım gösteren izleyiciler ise, sporu sevdikleri ve çok heyecanlı geçtiğini belirterek Sivas Belediyesi'ne teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Araçlardan görüntüler
-Yarışmadan görüntüler
-Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman'ın açıklamaları 
-Sivas Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Şahin'in açıklamaları 
-Vatandaş röportajları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2021-07-11 16:03:01

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