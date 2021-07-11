Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Suşehri ilçesi D100 karayolu Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada; H.A.Y. (53) yönetimindeki 41 AAY 441 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sürücü eşi G.Y., çocukları F.Y., E.Y., K.Y., ve A. Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan F.Y. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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