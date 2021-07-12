Bu hastalık yüzde 100 tedavi edilebiliyor Aile ve Evlilik Danışmanı, Psikolog K. Begüm Özkaya, Vajinismus hastalığının yüzde 100 tedavi edilebilir olduğunu söyledi

Aile ve Evlilik Danışmanı, Psikolog K. Begüm Özkaya, cinsel ilişkiye girememe durumu olarak bilinen Vajinismus hastalığının yüzde 100 tedavi edilebilir olduğunu söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Aile ve Evlilik Danışmanı, Psikolog K. Begüm Özkaya, Türkiye’de çok bilinmeyen cinsel ilişkiye girememe (Vajinismus) durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Özkaya, hastalığın sık görülen bir problem olduğunu ve ailesel bir sorun olarak ele alınması gereken hastalığın yüzde 100 tedavi edilebildiğini söyledi. Aile ve Evlilik Danışmanı, Psikolog K. Begüm Özkaya, “Başta vajina etrafında olmak üzere tüm vücutta bir kasılma, endişe, korku, tiksinme ve panik hali olmaktadır. Bunları yaşayan kadınlar, kendilerini savunma ve koruma çabası içine girerler. Bu duruma da vajinismus denmektedir. Bir başka deyişle vajinayı çevreleyen kasların birleşmeyi engelleyecek veya ağrı hissi oluşturacak şekilde algılanmasıyla, istem dışı kasılmaya vajinismus denmektedir” dedi.



Bilgi eksikleri cinsel mitlere yol açıyor

Hastalığın nedenleriyle ilgili de bilgi veren Begüm Özkaya, bilgi eksikliklerinin aslı olmayan bilgilere sahip olunmasına yol açabildiğini belirterek, “Çocuklara cinsel eğitim ve cinsel bilgi verilmemesi, cinsellikle ilgili her şeyin ayıp sayılması, bilgisizliğe ya da cinsel mit dediğimiz aslı olmayan bilgilere sahip olunmasına neden olmaktadır. Hastalığın nedenlerini beklenti korkuları, bilgi eksiklikleri, problem eğilimi taşıyan normlar, değerler, hurafeler, kişisel korkular, eşler arasındaki sorunlar, organik nedenler şeklinde sıralamak mümkündür. Genel olarak vajinismus, geçmişte yaşanan travmalardan, duyulan abartılı hikayelerden, bilgi eksikliklerinden, baskıcı yetiştirilme tarzından ve çarpık düşüncelerden oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.



Ailesel bir sorun

Aile ve Evlilik Danışmanı, Psikolog K. Begüm Özkaya, Vajinismus’un erkeğin ve kadının beraber yaşadığı ailesel bir sorun olduğunu dile getirerek, “Şunu bilmek gerekir ki, genellikle sadece kadının yaşadığı sorunmuş gibi algılansa da; kadının ve erkeğin ortak bir sorunu olan vajinismus ailesel bir problemdir. Oldukça karmaşık ve dikkat çekici bir sorun olan vajinismus yüzde 100 tedavisi olan bir hastalıktır. Önemli olan çiftlerin olumsuzluğu kabullenip, bir cinsel terapiste başvurmaları tedavinin yarısıdır. Tedaviyle birlikte, cinsel ilişkiye pozitif bir yaklaşım sağlamak, bilgi eksikliğinde yardımcı olmak ve uyarılmaya yönelik davranışsal tedavi ile uyarılmayı öğretilmektedir. Vajinismus kolayca teşhis ve çabucak tedavi edilmektedir. Tedavisi her zaman başarılıdır” şeklinde konuştu.

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