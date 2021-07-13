Sivas’ta konut satışı yüzde 45 oranında azaldı 2020’nin Haziran ayında bin 531 konutun satıldığı Sivas’ta 2021’in aynı döneminde satılan konut sayısı yüzde 45 oranında azalarak 700’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Haziran ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre 2020 Haziran ayında bin 531 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında satılan konut sayısı yüzde 45 oranında azalarak 700’e geriledi. Sivas’ta satılan 700 konutun 107’sini ipotekli satışlar, 593’ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Haziran ayında satılan konutların 222’sini ilk satış, 478’ini ise ikinci el satış oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2020’nin ilk 6 ayında 4 bin 131 konutun satıldığı Sivas’ta 2021’in ilk yarısında 3 bin 66 konut satılabildi.

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