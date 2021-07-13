Sivasspor yeni sezona sıkı hazırlanıyor

DG Sivasspor, 20212022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızıbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 12'nci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci idmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra birebir savunma ve hücum çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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