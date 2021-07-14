Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor

DG Sivasspor, 20212022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızıbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 13'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde öğlen saatlerinde günün tek antrenmanını gerçekleştirdi. Saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu ve geniş alan çok pas çalışması yapan ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

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