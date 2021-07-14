Şarampole uçan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D100 karayolu Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Erzincan’dan İstanbul istikametine gitmekte olan C.A. idaresindeki 34 RJ 7090 plakalı Renault marka otomobil ilçe geçişinin 39. kilometresinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Sürücü, eşi M.A., Çocukları E.A. ve H.A. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.A. ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Her dört yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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