Öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi Sivas’ta; "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimi başlatıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

İlk yardım eğitim programı pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü B Blok Toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğretmenlere ilk yardımcı sertifikası ve kimliği verilecek.

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