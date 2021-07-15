Sivas’ta Kur’an kurslarına yoğun ilgi Kardeşler Mahallesi’nde bulunan Kur’an kurslarını ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, “Bin 375 kursumuzda 18 bin 615 öğrencimiz hem eğleniyor, hem öğreniyor” dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 46 yaş Kur’an kurslarını ziyaret etti. Ayhan ilk önce Kardeşler Mahallesi’nde bulunan Seher Hatun 46 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'tan bilgi alan Ayhan; sınıfları gezerek çocuklarla sohbet etti ve kitap hediye etti.

Şahaboğulları Camisi'ndeki yaz Kur'an kursunu da ziyaret eden Vali Ayhan, öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklardan Kur'anı Kerim, şiir ve ilahi dinleyen Vali Ayhan, kentte il ve ilçe müftülüklerince toplam bin 375 kurs açıldığını söyledi.

Ayhan; “Yaz Kur’an kursları, küçük misafirlerimizle adeta çiçek açtı. Dinini ve kutsal kitabını öğrenen çocuklarımızın, değerler eğitimi ile de topluma ve ülkesine faydalı bireyler olmaları için gayret gösteriliyor. Bin 375 kursumuzda 18 bin 615 öğrencimiz hem eğleniyor, hem öğreniyor” dedi.

Kursların; çocukların fikri ve ahlaki gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirten Vali Ayhan, "Peygamberimiz, ümmetinin en hayırlıları olarak Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlere dikkat çekiyor" dedi.

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